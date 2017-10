„Kuulutan renoveeritud Sõpruse silla avatuks!“ hüüab valimisliidu Tartu Heaks esinumber Jüri-Ott Salm taustal popsuva puhkpilliorkestri saatel. Tõsi, orkester mängis Tartu turuhoone avamise puhul ja Sõpruse silla renoveerimist pole veel alustatudki.

Lühikese aja jooksul ja just enne valimisi on Tartus avatud kaks korda tehtud sümboli staatuses objekti – turuhoone ja kaarsild. Mõlema avamisel oli kohal enamus Tartu juhtivaid tegelasi, kes ka pühapäevastel valimistel kandideerivad. Selle kohta ütleb Salm: „Viimaste kohalike valimiste aegu ei mäleta sellist avamiste rida nagu tänavu, nii et saab ka ilma.“

Sajusel Emajõe kaldal läbi viidud silla "avamistseremooniat" jälgis vaid paar uudishimulikku linnakodanikku, kuid Salmi sõnul soovisid nad selle ikkagi praegu ära teha, et nelja aasta pärast ei tekiks kellelgi kiusatust suurt tseremooniat teha.