Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul peab poliitik jääma igasuguses olukorras väärikaks. Kui aga seda ei suudeta teha, tuleb poliitikul otsustada, kas õigem oleks oma positsioonist loobuda. Sama soovituse annab Nestor riigikogu aseesimehele Taavi Rõivasele.

„Olen öelnud seda, et [tagasiastumist riigikogu asemehe kohalt] peab otsustama peab ta [Taavi Rõivas] ise ja inimesed, kes on teda volitanud riigikogu aseesimeheks. Rohkem mul pole volitust öelda,“ sõnas riigikogu esimees Eiki Nestor, kelle sõnul peab iga inimene jääma väärikaks. „Eriti poliitik, keda vaadatakse kahe silmaga.“

Nestori soovitusest jääb kõlama mõte, et Rõivas peaks eelkõige kaaluma tagasiastumist aseesimehe kohalt. „Ma olen ennegi andnud soovitusi rahvasaadikutele, kui neil sellised teod on olnud. Meil on näiteid nendest inimestest [st poliitikutest], kes on leidnud endas jõudu, et tagasi astuda. Arvan, et inimestena ei ole nad midagi kaotanud. Leidub neidki, kes on edukalt poliitikas jätkanud.“