TV3 legendaarses aastalõpusaates olid juba 2015. aastal luubi all Taavi Rõivas ja tema elukaaslane Luisa Värk, kelle suhte ja oodatud abielu kohta oli Ilona Kaldrel kindel nägemus. Selgeltnägija rääkis toona saates, et Taavi Rõivase silmad ja huuled on väga ilmekad, millest võib välja lugeda nii mõndagi: „Ma tahan öelda, et inimesed, kes tema ümber on, kes tema peale loodavad, imestavad kohati väga tema käitumise üle. Sellelt mehelt võib palju üllatusi oodata.“

Poliitilist tähelendu selgeltnägija Kaldre toona Rõivasele ei ennustanud: „Kahjuks me saame rääkida tema puhul ainult sellest, et ta on kena mees, kes nagu mängiks poliitikut.“ Ilona Kaldre (Martin Ahven)

Poliitiku eraelu kohta koorus Kaldre sõnul välja huvitavaid nüansse: „Ta kavaldab, sest ta hindab oma vabadust kõrgelt. Kui ta peab kellelegi midagi tõestama, siis ta abiellub, kuid ta ise soovib olla tegelikult vaba. Kui tuleb kõne alla veel üks laps, siis tuleb kõne alla ka abielu.“ Seejärel jäi Kaldre mõtlikuks ja lisas: „Sellele mehele on iseloomulik omada enda kõrval mitte ainult üht naist.“ 2016. aasta sügisel käis meil Venemaa üks tuntumaid ja hinnatumaid sensitiive, Moskvas tegutsev Natalja A. Onufrieva, kes sai legendaarselt Bulgaaria selgeltnägijalt Vangalt nime Hõbedane Haldjas Eestis. Natalja rääkis muuhulgas ka tuntud eestlastest ning nentis, et Taavi Rõivase ja Luisa Värgi puhul on tegemist keerulise paariga. „See ei ole kindlasti selline suhe, nagu ta väljapoole paistab,“ ütles Natalja pisut mõistatuslikult. Nende kohta võiks palju rääkida, kuid need on nende saladused, mida ei ole minu asi avaldada.“ Natalja A. Onufrieva (Tiina Kõrtsini) Ent kehakeeleekspert Atali Stahlman teadis juba 2015. aasta suvel, et Rõivaseid ootab ees koos ühine tulevik: „Luisa ja Taavi on nagu üks. Piltide järgi võib kehakeelt lugedes öelda, et nad on tugev paar, armastavad, toetavad ja usaldavad teineteist. See on taevas sõlmitud liit.“