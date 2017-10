Täna õhtul kell 18 on Õhtulehe veebis ja Facebooki lehel eetris 15. episood konspirituaalsest jutusaatest “Tere, Teile on Telegram!”. Stuudios on külas endine kodanikuaktivist ja vabamõtleja Madis Masing, kellega arutavad kohalike omavalitsuste valimiste üle Õhtulehe loovjuht Anu Saagim ning Telegrami loojad Mariann Joonas ja Hando Tõnumaa.





Muuhulgas vaatame üle, mida erakonnad oma valimislubadustes valetavad,

keda tegelikult valitakse ja kas meil üldse kehtib demokraatlik riigikord

või valitseb Eestis hoopis plutokraatia* ehk raha võim. Mõtiskleme, kas on

üldse mõtet valima minna ja saame teada, kelle poolt hääletas Anu Saagim.

Bravuuritar paneb oma väljavalitule südamele, et poliitika ja raha võim teda ära ei rikuks.

Räägime, mida muuta, et poliitika ausamaks ja läbipaistvamaks muutuks.

Madise arvates tuleks olukorda parandada samm-sammu haaval, Hando pooldaks äkilisemat suurpuhastust. Seepeale rääkis Madis (kui kaamerad olid juba välja lülitatud) ühe anektoodi Eesti poliitika hetkeolukorrast: “Neli

meest kõnnivad üle heinamaa ja kukuvad järsku auku, kus virts ulatub neile

täpselt nina alla. Passivad ja passivad, lõpuks üks mees ajab pea

kuklasse, nii et suu ulatub virtsast välja ja ütleb: “Kuulge mehed, aitab

küll, ronime siit välja!”. Mille peale teine pobiseb: “Ära liiguta,

tekitad laineid!”

“Tere, Teile on Telegram!” - Hando Tõnumaa, Mariann Joonas, Anu Saagim, Madis Masing

*Plutokraatia ehk timokraatia ehk rikaste valitsus on valitsusvorm, kus otsustamine on tsentraliseeritud ja otsustusõigus on vaid riigi rikastel kodanikel. Riigis valitseb tavaliselt suur majanduslik ebavõrdsus ja väike sotsiaalne mobiilsus. Plutokraatia jooni on paljude riikide valitsussüsteemides. Ajaloolastele on plutokraatia jõukate oligarhide valitsusvorm. Sõna "plutokraatia" on tuletatud kreekakeelsest sõnast Plutos, mis tähenab rikkust. Plutos oli Vana-Kreeka rikkusejumal. Tema nimi on keelelises suguluses allmaailmajumala Plutoni nimega.