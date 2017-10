„See, mis Taavi Rõivas väidetavalt tegi ja kuidas see välja nägi – ma ei ole seal juures olnud ja ma ei tea, mis seal juhtus – vajaks ka teise osapoole kommentaari. Kui see tuleb, saab teha adekvaatseid järeldusi,“ ei kipu mees esiti siunamisega kiirustama.

Madisoni sõnul tasub hinnangutega ettevaatlik olla, sest siin võib muu hulgas peidus olla ka poliitiline motiiv enne valimisi. „Kui mindi üle piiri ja tunti ohtu oma elule või tervisele, siis selleks on olemas politsei. Mitte nii, et kolm päeva enne valimisi juhuslikult tuleb mingi vihje ja suur lugu meedias,“ arvab ta ning tunnistab: „Tegelikult on Rõivas ise rumal, et sellise asjaga hakkama sai. Ja veel enne valimisi!“

Loo avalikuks tulekul mängib Madisoni sõnul rolli ka Rõivase staatus, millega mees peaks ka ise arvestama. „Ma arvan, et seal on vahe, kas sa oled lihtsalt delegatsiooni liige ja ärimees kuskilt ettevõttest või oled riigi ametlik esindaja endise peaministrina. Seal on suur vahe sees,“ ütleb Madison.

„Kui minnakse üle piiri, siis on mõlemal juhul see lubamatu. Aga kui võtta riigi kontekstis, kui tegemist on välislähetusega, kus otsitakse uusi ärivõimalusi Malaisias, mis on väga suur võimalus Eestile riigina, siis kumb on suurem häbi, kas see, kui suvaline ärimees saab jamaga hakkama või selleks on vabariigi ekspeaminister? Maine ja kuvandi poolest on viimane kahtlemata hullem,“ arvab ta.

Madison, kes ka ise lugematul hulgal välislähetustel käinud ning eri üritustel osalenud, ei ole enda sõnutsi kunagi ühtki sarnast juhtumit oma silmaga näinud.

„Seda, et kedagi basseini lükatakse või hakatakse vastu tahtmist käperdama, ei ole ma küll kunagi kuulnud. Aga et minnakse välja ja võetakse klaasike juua või minnakse klubisse, tehakse ikka, eriti kui on järgmine hommik pikemalt vaba ning vara ärkama ei pea. Ahistamise asja ma pole küll kunagi kuulnud!“ on mees veendunud.