Pealnägijate sõnul oli Malaisia pidu tavapärane pidu, mille muutis eriliseks ainult ühe külalise basseini kukkumine. „Pigem ütleksin, et see oli õnnetus, sest basseini ääres oli vähem kui meetrine jalutamisruum,“ kirjeldab üks pealtnägija kurikuulsat pidu.

„Kas seda [pidu] saab nimetada kurikuulsaks, aga õhtul mindi välja tõesti,“ meenutab üks peoline, kes tegutseb igapäevaselt tehnoloogiavaldkonnas. „Rääkida saab niipalju, et pärast kõiki päevaseid üritusi, mindi välja. Kohaks oli valiti baar, mis oli kitsas.“

Pealtnägija sõnul ei kuritarvitatud üritusel alkoholi, pigem oli tegu täiesti tavapärase peoga. „Julgeksin öelda, et see oli nagu iga teine kontori avamise või mingisuguse ürituse lõpupidu. Loomulikult on alkohol mängus, aga seda ei ole kunagi liiga palju ja pigem hoitakse ennast tagasi.“