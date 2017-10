Inimesed kurdavad sotsiaalmeedias, et sellenädalastel Stockmanni kaubamaja Hulludel Päevadel ei saa tasuta kuulsaid kollaseid kilekotte. Samuti pole toiduosakonnas abilisi, kes aitaks ostuhulludel kaupa kotti pakkida.

Stockmanni turundusjuht Mari Villem kommenteeris Õhtulehele, et Stockmann astub ettevõttena suuri samme keskkonnasäästlikuse poole: „Selgelt on kilekottidel suur mõju keskkonnale. Kuna Hulludel Päevadel on neid massiliselt kasutusel, siis astusime ühe väikese sammu, et toidu- ja alkoholiosakonnas on kilekotid tasulised nii nagu igal tavalisel päeval. See on tegelikult täiesti elementaarne ja kuna uue seaduse valguseses tuleb järgmisest aastast kilekottidega niikuinii neid samme ette võtta, siis veelgi loogilisem tundus seda praegu teha.“

Villem tõdes, et ta ei näe Hulludel Päevadel toiduosakonna abikäte järgi enam vajadust: „Tänapäeval on nii palju konkureerivaid suuri allahindluskampaaniaid, tegelikult seda massi nii palju korraga enam sisse ei tule. Kunagi kasutasime abilisi eelkõige sellepärast, et kliendid ei peaks tundide kaupa järjekorras ootama. Nüüd on klientide voog sujuvam, meeletuid ummikuid kassajärjekorras enam ei teki. Praegu me näeme, et sellest pole mingisugust probleemi ja tegelikult me saame abijõuta väga hästi hakkama.“

Ent pädevad abilised pole kuhugi kadunud ning abitööjõud on suunatud hoopis teistele kaubamaja korrustele: „Abilisi on meil Hulludel Päevadel endiselt väga palju ja teistel korrustel paneme suuremat rõhku osakondade korrashoiule, sellele, et inimesed lihtsamini ja kiiremini oma asjad kätte saaksid ja üles leiaksid,“ kommenteeris Villem.