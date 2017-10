Selgi õppeaastal võttis Tartu ülikool vastu 494 uut õppurit suisa 74 erinevast riigist. Tartu Ekspress tundis muret, kuidas on tagatud nende eksootiliste külaliste turvalisus meie meediapildi põhjal sedavõrd võõraid vaenavas riigis.

Tartu ülikooli rahvusvahelise õpirände keskuse juhataja Ülle Tensing asus kärmelt linnalegende kummutama. Hetkeseisuga tudeerib Tartus tema andmete kohaselt 1280 võõrriigi kodanikku. Enim uusi välisüliõpilasi tuli Venemaalt, Ukrainast, Gruusiast ja Soomest. “Nii-öelda vanadest olijatest on arvuliselt enim tudengeid Venemaalt, Soomest ja Ukrainast," lisas Tensing

Sel kevadel välisüliõpilaste hulgas tehtud tagasisideküsitlus näitas, et üle 90% neist tundis ennast Eestis hästi. Ülikool tervikuna vastas nende ootustele ja pooled vastanutest soovisid jääda pärast õpinguid meie riiki edasi. Õppurid on ise välja pakkunud, et viimase aasta tudengitele võiks korraldada nõustamisi Eestisse elama jäämise võimaluste kohta.

