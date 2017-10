Kui noorema põlvkonna sportlased tikuvad meie rahvajooksude valitseja Ibrahim Mukunga kätt vältima, siis kolmekordne laskmise maailmameister Matti Jõgi on keenialasele ulatanud koguni koduvõtmed.

Taara puiesteel elusügist veetev Jõgi, kes on “liikuva metssea” harjutuses koju toonud nii 1973., 1975. kui 1979. aasta maailmameistritiitli, majutab Taaralinnas treenivat Mukungat tänu kokkuleppele viimase “maaletooja” Tiidrek Nurmega. “Nurme rääkis mulle, et poeg soovib tal oma tuba tagasi saada ja et kas ma saaks sõbra enda juurde võtta,” selgitas vanahärra. “Eks mul ole endal sama asi läbi elatud – kui lapsel ikka oma tuba vaja on, siis pole parata midagi.”

Torujüri ehmatus

Erilist ühiselu praegune ja endine spordikuulsus siiski ei viljele. “Mukungal on pisike toakene, hommikul kobistab vaikselt välja ja jookseb oma kümme kilomeetrit ära. Siis käime lõunal ja õhtupoole jookseb jälle,” kirjeldas Jõgi igapäevaelu.

