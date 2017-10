Režissöör Harvey Weinsteini vääritud tegemised avalikkuse ette toonud Ronan Farrow väitis MSNBC telesaates, et pakkus algselt kaasautorina oma lugu väljaandele NBC News, kuid selle omanikud keeldusid artiklit avaldamast. Viimaks ilmusid šokeerivad paljastused New Yorkeris.

„Astusin selle paljastava kirjutisega, mis pidanuks ilmuma varem, New Yorkeri uksest sisse,“ rääkis Farrow, andes mõista, et NBC News oli püüdnud selle ilmumist takistada.

„See hämmastav lugu, suurpärane lugu, mida me kõik lugesime, polnud see, mida me ostsust tehes mõned kuud tagasi otsisime,“ sõnas NBC Newsi juht Noah Oppenheim eile Winsteini väiteid kommenteerides. „Arusaam, et me tahtsime kaitsta mõjuvõimsat isikut, solvab meid kõiki sügavalt,“ ütles Oppenheim.

Nädala algul tuli ilmsiks, et Hollywoodi mõjukas filmirežissöör Harvey Weinstein on kolme aastakümne jooksul oma positsiooni kasutades ahistanud mitut naist.