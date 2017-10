Eile õhtul avalöögi saanud Tallinn Fashion Week tõi lisaks Kuldnõela galale moepubliku ette ka Kristian Steinbergi etenduse, mille raames esitles rahvusvaheliselt tunnustatud meesterõivaste disainer oma esimest naistekollektsiooni.



Kodumaise moemaastiku tähtsündmus Tallinn Fashion Week sai alguse eile õhtul ning esitleb 11.-14. oktoobrini Vaba Lava teatrisaalis Eesti moe tipptegijate värskeimaid kollektsioone.



Moenädala teine päev toob aga lavale jõulised naisdisainerid, kellest astuvad esimestena üles Sirimiri ja Mammu Couture. Sirimiri on noor põhjamaine kaubamärk, mille kandev disainikeel on skandinaavialikult puhta, kuid samas kastist välja ulatuva kiiksuga. Sirimiri minimalistlikud lõiked on põimitud humoorikate illustreeritud disainkangastega ning ka moenädala lavale jõuavad brändile omased mängulised mustrid, mahulised mantlid ja muinasjutulised tikandid. Sirimirile järgneb Mammu Couture, kes katab Tallinn Fashion Weeki moelava pärltikandite ja uhkete kleitidega. Kollektsioonis kohtab veel ka lilli, pitsi, sametit, sulgi ja tülli, samuti ei puudu valikust Mammu Couture'ile signatuuriks saanud kohevad seelikud, taljesse töödeldud kleidid ning klassikalised naiselikud siluetid.



Seejärel astub lavale Iris Janvier, kelle uus kollektsioon on inspireeritud unisex-esteetikast ning ei keskendu kandja soole, vaid tema omapärasele karakterile. Selle tõestuseks jõuavad lavale ülesuuruses mantlid ja pusad ning meeste ülikonnast inspireeritud jakid, kus soliidsus ja sportlikkus moodustavad futuristlikult moodsa terviku. Janvieri värskes loomingus kohtab ka suuremõõtmelisi printe, kosmosest inspireeritud sädelevaid materjale ning sügistalviseid kudumeid.



Tallinn Fashion Weeki teist päeva jääb aga lõpetama Tallinn Dolls by Karolin Kuusik, kes esitleb oma kollektsioonis erinevaid naiskaraktereid. Sedapuhku löövad etenduses kaasa ka mitmed tuntud näod nagu Merle Palmiste, Anu Saagim, Merle Randma, Anna Põldvee, Hanna Martinson ja Inga Vatsk-Laasner.

