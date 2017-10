Taavi Rõivas saatis avalduse, kus kommenteeris enda vastu tõstetud süüdistusi.

„Täna meedias ilmunud artiklites esitatakse muuhulgas minu vastu süüdistusi ebaväärikas käitumises hiljutisel visiidil Singapuri ja Malaisiasse.



Vastab tõele, et peol osalenud naisterahval oli etteheiteid ka isiklikult minu käitumisele ning mul on siiralt kahju, kui ma kellegi tundeid riivasin. Olen selle naisterahvaga isiklikult kohtunud, tema ees vabandanud ning arusaamatused lahendanud. Kuigi erinevate osapoolte meenutused juhtunust ei lange kokku, ei pisenda see tõika, et osa inimesi tundis end sel üritusel halvasti.

Vabandan veelkord nii isiklikult kui kogu delegatsiooni nimel kõigi ees, kes end peol toimunu pärast halvasti tundsid. Vabandan ka oma abikaasa ja laste ees, keda see kõik paratamatult haavab. Me leppisime osapooltega kokku, et ei lähe kaasa spekulatsioonidega nimede või artiklis kirjeldatud sündmuste ümber ning ma austan seda kokkulepet,“ kirjutas Rõivas.