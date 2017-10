Erkkollastes värvides Simple Expressi busse alates 1. detsembrist enam Tallinnast Alatskivile sõitmas ei näe, sest Eesti Buss OÜ sulgeb liini.

„Mustveest saati sõitsin siia jumala üksi, Mustvees läks neli inimest maha ja buss jäi tühjaks,“ räägib kollastes kirjades Simple Expressi bussi juhtiv Aare Järvik.

Viis kuud bussijuhina töötanud Aare Järvik on selle aja sees ligi viisteist korda seda liini sõitnud ja on märganud, et väga harva on keegi Alatskivile minna tahtnud või siis sealt peale tulnud.

„Loomulikult paneb see kohalikke inimesi pettuma, et liin ära võetakse, aga tegelikult pole Alatskivi rahvas selle heaks midagi ka teinud, et see liin püsima jääks, nad ei kasuta ju seda,“ arutleb ta.

