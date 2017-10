2008. aastal rinnavähi tõttu mõlemast rinnast ilma jäänud Christina Applegate läbis hiljuti operatsiooni munasarajade ja -juhade eemaldamiseks.

45aastane „Tuvikeste“ täht teatas protseduurist telesaate „Today“ kodulehele. „Mu nõbu suri 2008. aastal munasarjavähki. Mina sain seda ennetada.“

Applegate'il on tuvastatud BRCA1-nimeline geenimutatsioon, mis suurendab rinna- ja munasarjavähiohtu. „Nüüd olen ise ohjad haaranud. See on kergendus. See teine mure on nüüd samuti murtud. Loodame nüüd, et ma bussi alla ei jää!“ naljatas näitlejatar.

Christina sõnul on paraku tõenäoline, et ka tema kuueaastane tütar Sadie kannab kõnealust geenimutatsiooni. „Vaatan teda ja annan talle kõige puhtamat toitu. Püüan tema stressi vähendada. Teen kõik, mis minu võimuses, teades ise, et 20 aasta pärast peab ta hakkama analüüse andma.“