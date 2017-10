Briti kõmulehe The Sun kinnitusel on Robert Pattinson läinud lahku muusik FKA Twigsist, kellega ta on kurameerinud 2014. aastast saadik.

Ehkki väidetavalt libistas „Videviku“ täht oma eksootilise välimusega pruudi sõrme kihlasõrmuse, olevat nad viimastel kuudel kaugenenud.

„Esimesed kaks aastat olid nad lahutamatud,“ seletab The Suni allikas. „Aga nüüd on nad üha vähem koos olnud. Rob on sellest tüdinud, ta katkestas kihluse ja räägib sõpradele, et nad on nüüd lahus.“