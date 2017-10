2. Reis romantikasse

Kui raha ja võimalusi jagub, siis võite põrutada ka linnast või suisa koduriigist minema. Ära vali kõige tüüpilisemat, vaid mõtle laiemalt. Äkki tahaksite kallimaga vaadelda virmalisi Islandil või nautida täiskasvanutele mõeldud vallatlusi Amsterdamis?!

3. Koht olgu seksikas

Loobuge tüüpilistest peatuspaikadest ja proovige midagi intiimsemat - mõni eripärane butiikhotell?!

4. Lühidalt ja kirglikult

Vürtsika nädalavahetuse saladus peitub kiirest ja kirglikus vahelduses. Mida lühem on vahepeatus, seda kirglikum see on! Lisaks jagub tööinimesel energiat, et üldse voodilinade vahel hullamisse panustada.

5. Ei mingit infot

Ei telefoni, sülearvutit, tahvelarvutit ega miskit muud! Kogu tehnoloogia tuleb jätta maha! Leidke see 48 tundi, et kuuluda vaid teineteisele!

6. Vaheldus

48 tundi seksida on liig, mistõttu on vaja hetke ka enda kogumiseks ja ehk isegi kallimast eemale pääsemiseks. Mõni kehahoolitsus või hotelli poolt pakutav teenus võib siin abiks olla.

7. Löö end üles!

Seksikas pesu ja uus kleit - pane kõik mängu!

8. Toit

Kui voodis teile toiduga mängida ei meeldi, siis sealt pause tehes - prooviga mõnda head restorani või lubage midagi teistsugust.

9. Ilma piirideta

Oleneb, et kui avatud ja julge sa oled, aga sügislehtedes kallimaga nahistamine võiks kirge teie suhtesse tuua küll! Minge koos stripiklubisse või täitke mõni fantaasia.

10. Ühe miili klubi