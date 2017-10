„Kõrvaltvaataja jaoks on see viis minutit, aga tegelikult on see väga pikk töö ja saatan peitub detailides,“ rääkis Kelpman. Naise sõnul koob ta ise kõik kangad kas Soomes või Lätis, sest Eestis kahjuks neid masinaid ei ole. Protseduur on pikk ja võimaldab tal kududa väga väikeseid tiraaže. „Mantleid on kaks kuni neli, mitte rohkem. Koon igaks mantliks vähe kangast, see ei ole masstootmine, vaid on unikaalne, väga personaalne."“

Kelpmani sõnul on selles sügises looduse värve, soojust ja boheemlaslikkust ning tuleb tõdeda, et see tuli ka laval kenasti välja. Millised märksõnad iseloomustavad veel seda hooaega? „Seal oli nii lõõmavat punast, mida me varsti näeme, kui sellist mahedust ja sära. Kõik on naturaalsed.“

Kuldnõel 2017, Hõbenõela võitja Mare Kelpman (Alar Truu)

Kelpman ei mäleta oma päris esimest loomingut, sest asus õppima kunstikooli 15aastaselt.

„Olin pikka aega õppejõud, oma brändi lõin aastal 2013. Mul ei olnud mõttes hakata tegema mantleid. Esimene sihtrühm oli sisustustekstiilid ja siis tulid pigem meesterõivad,“ rääkis moelooja, et kõik veeres justkui lumepall. Kõigepealt hakkas ta vaikselt looma rõivaid endale ja sellest arenes kõik edasi.

„On tore, et on villa, mida me vajame oma kliimas. Ka see materjal võib olla äge, see ei pea olema igav.“ Kelpmani nooruslik ja unikaalne looming võib olla just see värvilaik, mida kanda oma armastatud musta mantliga. „Me riietume meie kliimas tihti mustadesse saabastesse ja mantlisse ja siis võib olla see sall just ehe selle peal.“