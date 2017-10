„Voodoo Paradise ühendab ilu ohtlikkusega ning eelarvamusi unistustega, mängides teemaga, kas kõik on alati täpselt nii nagu meile näib või on nähtava maailma taga veel palju põnevam ning ohtlikum nähtamatu maailm,“ rääkis kollektsiooni inspiratsioonist armastatud ehtekunstnik Tanel Veenre.

Oktoobris tuleb Eesti disaini ja ehtekunsti sõprade rõõmuks välja Tanel Veenre Jewellery värske ehteseeria Voodoo Paradise. Kollektsiooni esitlus moelaval toimub Tallinn Fashion Weekil Aldo Järvsoo (Embassy of Fashion) vaatemängulise moeetenduse raames 14. oktoobril.

Tugeva tähendusväljaga kujundid tulevad kollektsiooni neljas värvitoonis: valge, must, roosa ja kuldkollane. Voodoo Paradise kollektsiooni pidulikumat versiooni kaunistavad mustad ja valged poolvääriskivid – oonüks, kuukivi, suitsukvarts ja spinell. Ehteseeriasse kuuluvad kõrvarõngad, kaelaripatsid, mansetinööbid ja revääriehted.

Tanel Veenre uus ehteseeria on saadaval Embassy of Fashioni showroom'is Tatari 6, Goldtime'i kauplustes, Eesti disainipoodides Les Petites ja TALI ning veebipoes. TVJ veebipood on värskelt saanud ka uue väljanägemise, kus kliente rõõmustavad mugav maksesüsteem ning esimest korda veebipoodi müügile tulnud TVJ kinkekaardid. Voodoo Paradise'i kõrvarõngad maksavad 69-130 eurot, kaelaripatsid 69 eurot ning mansetinööbid 95 eurot.