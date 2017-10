Justiitsministeerium soovib karistusseaduse muutmisega luua võimaluse vabastada eluaegset vangistust kandev kinnipeetav tingimisi ennetähtaegselt, kui ta on vangistusest ära kandnud vähemalt 25 aastat.

Kehtivas õiguses on miinimumtähtaeg 30 aastat ja see on Euroopa Nõukogu liikmesriikide hulgas üks kõige pikematest, edastab ERRi uudisportaal.

Justiitsministeerium kirjutab kooskõlastamisele saadetud eelnõu seletuskirjas, et kõrge eluaegsest vangistusest ennetähtaegse vabanemise võimaluse miinimumtähtaeg ei motiveeri kinnipeetavaid õiguskuulekalt käituma, sest vabanemisperspektiiv on kauge.

Teine eluaegseid vange puudutav muudatus on see, et seaduse jõustumisel lubatakse eluaegset vangistust kandev kinnipeetav paigutada avavanglasse, kui ta on vangistusest ära kandnud vähemalt 20 aastat.

Kehtivas õiguses on eluaegset vangistust kandva kinnipeetava paigutamine avavanglasse välistatud.