„See on käesoleva nädala pressilinastustest mu lemmik,“ ütles üks mu kolleeg, kui ootasime lifti, et näha Eleanor Coppola esikmängufilmi „Pariis võib oodata“. Veel enne, kui jõudsin küsida, et kas tõesti on tegu niivõrd hea filmiga, jätkas ta enda mõtet: „Sest see on kõige lühem!“

Tal oli õigus, sest kohe mitte kuidagi ei tahtnud meelde tulla, millal olin viimati näinud kinos filmi, millel pikkust kõigest pooleteise tunni jagu. Iroonilisel kombel tikkus aga kõigest mõnikümmend minutit peale kinoseansi algust igavus ligi ning käsi kiskus vägisi tasku poole, et sealt leiduvast nutitelefonist põnevamat tegevust leida.

Kuldikka jõudnud Coppolale ei ole filmitööstus iseenesest võõras, on proual vöö all ka auhinnatud dokumentaalfilm „Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse“, mis räägib tema abikaasa Francis Ford Coppola filmi „Apocalypse Now“ valmimisest. Too aga valmis aastal 1991 ning tegu oli dokumentaali, mitte romantilise komöödiaga, seega tekib küsimus, et kuivõrd hästi „Pariis võib oodata“ on õnnestunud? Vastus: mitte nii väga.