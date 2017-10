Reformierakondlasest ekspeaminister ja riigikogu asespiiker Taavi Rõivas, kes on nüüd ka tunnistanud, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) korraldatud visiidi ajal Malaisias peetud peol ahistatud naisel oli põhjust teha etteheiteid isiklikult just talle, on varemgi joovastavate jookide mõju all sekeldustesse sattunud.

Oma käitumise pärast Malaisias avalikult ka oma abikaasa ja laste käest vabandust palunud Taavi Rõivas veetis Delfi Publikus avaldatud fotode järgi pisut enne pulmi aega Pärnu muusikasõprade suurüritusel Weekend. Meeleolukas poissmeestepidu peeti kolleegide ja sõprade Kalle Pallingu, Urmas Paeti, TransferWise juhatuse liikme Taavet Hinrikuse ja nägusate naiste seltsis. Teadaolevalt ei toimunud seal midagi siivutut. Küll on Õhtulehele vihjatud, et end joviaalseks joonud Rõivas naudib kaunite daamide lähedust ega koonerda komplimentidega.

Riigikogu esimehe asetäitja pole end tagasi hoidnud ka tööülesandeid täites. Läinud aasta detsembris, kui riigikogus oli ööistung, tähistas Rõivas koos fraktsioonikaaslastega muu hulgas ka oma esimest tööpäeva asespiikrina. Värske spiikri keel läks viimaks nõnda pehmeks ja tuju nõnda lõbusaks, et eesistujana ta enam naeru pidama ei saanud. Keelgi läks sõnade väljaütlemisel sõlme ning kaaslaste abil suunati Rõivas tagatubadesse taastuma. Kui Rõivas järgmisel hommikul naasis veel kestnud istungile töökohustusi täitma, kostus saalist irooniline hõige tema kainusastme kohta.