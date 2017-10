Seydoux sõnul mõistis ta pärast Harvey Weinsteiniga tutvumist õige pea, mis mees ta on. „Olime moedemonstratsioonil. Ta oli võluv, vaimukas, tark - aga väga domineeriv. Ta tahtis minuga dringid teha ja käis peale, et lepiksime aja kokku juba samaks õhtuks. Sain kohe aru, et see pole töökohtumine. Tal olid teised plaanid.“

Prantsuse näitlejanna ja Hollywoodi mogul kohtusid Weinsteini hotellis. Kohal oli ka produtsendi noor naisassistent. „Harvey flirtis minuga õhtu otsa ja vahtis mind, nagu oleksin lihakäntsakas. Ta tegi näo, nagu kaaluks mind rolli jaoks. Aga ma teadsin, et see on jura. Teadsin, sest nägin seda tema silmis. Tal oli tiirane pilk. Ta kavatses oma võimu kasutada seksi saamiseks.“

Weinstein kutsus noorukese prantslanna oma hotellinumbrisse dringile. „Raske oli ära öelda, sest ta on lihtsalt nii võimukas mees. Kõik tüdrukud kardavad teda. Varsti lahkus assistent ja jäime kahekesi. Just siis hakkas ta enesevalitsust kaotama.“

"Ma ei kartnud teda. Teadsin kohe, mis mees ta on."

Léa ja Harvey rääkisid diivanil juttu. „Äkki kargas ta mulle kallale ja üritas suudelda," kirjeldab näitlejatar. „Pidin end kaitsma. Ta on suur ja paks, nii et pidin kõvasti vastu punnima. Lahkusin tema toast läbinisti tülgastust tundes. Aga ma ei kartnud teda. Sest ma teadsin algusest peale, mis mees ta on.“

Sestsaadik on Seydoux Weinsteini korduvalt näinud naistele külge löömas. Produtsent on õhtusöökidel praalinud, miliste Hollywoodi näitlejannadega ta on maganud. „Äraütlemist ta kuulda ei võta. Käisin kord temaga restoranis ja kui ta lauda ei saanud, vihastas ta: „Kas te teate, kes ma olen? Ma olen Harvey Weinstein!“ Vat selline mees on ta.“

Seydoux' sõnul on Weinstein talle aastate jooksul korduvalt naisevihkajalikke asju öelnud. „Sa oleksid kobedam, kui sa kaalust alla võtaksid,“ olnud produtsendi sõnad. „See kommentaar šokeeris mind.“

Seydoux on vapustatud, et Weinsteinil on õnnestunud aastakümneid karistamatult naisi ahistada ja alandada. Kuid tema sõnul on see kombeks ka teistel mõjuvõimsatel Hollywoodi meestel, näiteks režissööridel. Weinsteini puhul oli kallaletung füüsiline, mõne teise puhul psühholoogiline. Naisi peetakse tema sõnul filmitööstuses alaväärtuslikuks.