Kas oled oma kallimale võrdväärne partner? Või oled pigem ema eest? Pole midagi ebaseksikamat, kui kohelda oma partnerit lapsena. Hoolimata sellest, et see võib suhetes sage nähtus olla, pole see normaalne!

Kas usaldad ja lubad ka partneril mõningate asjade eest teie elus vastutada? Või võtad kõik enda kanda?

Your Tango toob välja neli ohumärki, et kohtled oma armastatut lapsena.