„Ma arvan, et tõesti, et selles riigikogu koosseisus ma ei näe, et kooseluseaduse aspekt liiguks ühte või teise suunda, et ta liiguks tühistamise suunda või ta liiguks rakendusaktide vastuvõtmise suunda. Seda poliitilist jõudu ma ei näe hetkel vähemalt minu tunnetuse kohaselt,“ vastas Ratas Helmele.

Kolmapäeval toimunud riigikogu infotunnis leidis EKRE fraktsiooni esimees Mart Helme, et Keskerakond on mänginud väga ebasiirast mängu, pannes tänaseks päevakorda olulise tähtsusega riikliku küsimuse, mistõttu ei pruugi kooseluseaduse tühistamise seaduse eelnõu hääletusele jõuda. Helme küsis ka Rataselt, kuidas kavatseb Keskerakonna fraktsioon antud küsimuses hääletada?

Täna on riigikogu päevakorras EKRE algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu esimene lugemine, mis ei pruugi aga toimuda, kuna enne seda on riigikogus aga arutlusel olulise tähtsusega riiklik küsimus „Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid “ , mille tõi vaid nädalase etteteatamisega päevakorda Keskerakonna fraktsioon.

„Täna on kindlasti meie erakonna ja meie fraktsiooni soov hoida seda, ma ütleks nii, et töist ja toimivat koalitsiooni ja kindlasti me soovime, et see koalitsioon kestaks järgnevate korraliste valimisteni.“