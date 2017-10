Ukraina Ülemaailmse Kongressi president Eugene Czolij tunnustas Tunne Kelamit, Mari-Ann Kelamit, Tarmo Kruusimäed ja Aivar Kivisivi pikaaegse Ukraina toetamise eest.



Tarmo Kruusimäe on kolm aastat järjepidevalt kolmapäeviti korraldanud pikette Vene Föderatsiooni saatkonna ees Ukraina toetuseks. Aivar Kivisiv on samuti aktiivselt osalenud nendel pikettidel. Tunne ja Mari-Ann Kelam on pika aja jooksul toetanud Ukraina püüdlusi Euroopa suunal.



Eugene Czolij tänas eilsel kohtumisel Isamaa ja Res Publica Liidu esimeest Helir-Valdor Seederit Ukraina toetamise eest ja ütles, et ta tunneb austust IRL-i liikmete järjekindluse ees, kes on kolm aastat järjest Vene Föderatsiooni saatkonna ees Ukraina agressiooni vastu meelt avaldanud.



50 aastat tegutsenud Ukraina Ülemaailmne Kongress on rahvusvaheline organisatsioon, mis koordineerib Ukraina kogukondade tegevusi ja esindab rohkem kui 20 miljonit ukrainlast väljaspool kodumaad. Ukraina Ülemaailmne Kongress on tunnustatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) poolt ja nad on ÜRO-le nõuandvate kolmanda sektori partnerite nimistus.