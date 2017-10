USA-s käib kampaania #puberme, kus maailmakuulsad staarid jagavad oma kooliaja pilte, et võidelda koolikiusamise vastu ja tõestada, et inetust pardipojast võib sirguda luik. Oma kogemusest koolikiusamisega rääkis ka laulja Grete Paia, kes puutus sellega kokku puberteedieas aknega võideldes.

Paia rääkis ETV saates “Ringvaade”, et suurekssaamine ei olnud temalgi lihtne. “Ega praegu ka ei ole lihtne. Ka 20ndate alguses noored otsivad ennast ja et mis on nende jaoks õige tee. Aga ma ei saa öelda ka seda, et mul oleks mingi katastroofiline koolikiusamine olnud. Nipet-näpet ma nagu sellega kokku puutusin, aga mitte midagi sellist, et ma ei oleks oma eluga hakkama saanud ja ma ei oleks tahtnud seda jätkata, näiteks," rääkis laulja.

Ta meenutas, et kiusamisega puutus ta kokku algklasside lõpus ja põhikooli algul. “Põhiliselt oligi mul ühe klassivennaga selline kanakitkumine. Nüüd me oleme väga head sõbrad ja kui näeme, siis jätkub juttu kauemaks. Aga mis oligi minu põhilisi probleeme, et kuskil algklasside lõpus mul läks näonahk väga korrast ära. Mul tekkis akne. Ja ma olin nii hädas sellega,” rääkis Grete Paia. Ta käis kõiksugustel protseduuridel ning tema sõnul oli see raha, mis vanemad selle eest maksid, meeletu. Aga abi ta ei saanud, kuni lõpuks pandi talle peale väga tugevad tabletid. “Siis ma sain oma probleemist lahti.”