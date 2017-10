Neljapäeva hommikul ootavad astronoomid kiirusega 50 000 kilomeetrit tunnis liikuva asteroidi 2012 TC4 möödumist Maast umbes 50 000 kilomeetri kauguselt.

Asteroid avastati 2012. aasta 4. oktoobril. Tegemist on väikese taevakehaga – selle läbimõõt on USA kosmoseagentuur NASA teadlaste hinnangul 12–27 meetrit.

Samas kosmilises mõõtkavas on vahemaa Maast väga väike, kui arvestada, et Kuu keskmine kaugus Maast on 384 000 kilomeetrit. Maa läbimõõt on 12 000 kilomeetrit ja geostatsionaarsel orbiidil olevad satelliidid asuvad Maast 36 000 kilomeetri kaugusel. Kui asteroid 2012 TC4 peaks tulema prognoositud 50 000 kilomeetrist 14 000 kilomeetri võrra Maale lähemale, siis ohustaks ta juba ka satelliite.

Teadlased välistavad asteroidi 2012 TC4 kokkupõrke Maaga. Ka siis, kui asteroid peaks mingil põhjusel võtma kursi Maale, siis Maale ta ikkagi ei jõuaks, vaid põleks atmosfääri sattudes ära. Küll aga tekiks lööklaine, mis lõhuks majadel aknaid.