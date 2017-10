Hiljuti lahkumineku üle elanud Liina lubas pojale, et tema elus ei muutu seetõttu mitte midagi. Ema lubas, et laps saab endale uue kodu ja koos sellega tagasi turvatunde. Paraku selgus pärast korteri ostu, et küttekolded vajavad väljavahetamist. Selleks Liinal aga raha ei jagu.

Liina seisab uksel, taskurätt peos. Tema niigi punaseks nutetud silmadest veerevad üksteise järel pisarad ja rääkimist takistavad nuuksed. Ja häbi. Naine tunnistab, et tal on kohutavalt piinlik, et on sattunud olukorda, kus ta enam iseseisvalt toime ei tule. Ometi palub ta tungivalt, et tema täisnime ega pangakonto numbrit ei avaldataks. Liinal on hirm, et teised saavad tema olukorrast teada. „See on tõesti nii piinlik. Jah, ma vajan abi. Kõige muuga saan ise hakkama, tapeedidki on ostetud, aga ahju ja pliidi ehitamiseks mul tõesti enam raha ei ole,“ tunnistab ta.