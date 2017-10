Lõuna prefektuuri politseileitnant Kaido Iste ütles, et üksikasjad on veel uurimisel. Sel kellaajal oli väljas veel valge ja nähtavus hea. Tee oli küll märg, kuid ei sadanud.

„Väga libe ei olnud, kuid õnnetuskohal on järsk langus ja tüdruk võis mäest alla tulla hooga. Kui ta tahtis kergliiklusteele pöörata, siis sellel kohal on kraav ees ja kergliiklusteele pääsenuks natukene maad hiljem,“ tõdes ta.

Volkswagenit juhtis 67aastane kaine mees, kes pööras otsasõidu vältimiseks järsult vastassuunaritta. Sõita on seal lubatud kuni 90 kilomeetrit tunnis ning esialgu ei ole põhjust arvata, et juht oleks kiirust ületanud.

Tartu ja Lähte vahel on auto autos kinni. Volkswagen sai pidama kümmekond meetrit pärast otsasõitu – otse vastassuunavööndi keskel.

Tüdruk kaitsekiivrit ei kandnud, kuid arvatavasti poleks see last päästnud. „Sellest sai aru juba Volkswageni esiotsa vaadates,“ ütleb kohalik.

HALJASALA VAHEL: Maantee ja kergliiklustee vahele jääb haljasala ning kohati ka kraavi. (Reigo Teervalt)

Maanteele pole asja

Politseileitnant tõdeb, et alla kümneaastased lapsed ei tohi üldse rattaga liikluses osaleda.

„Siis peab tal olema jalgrattaluba ja mõistagi kiiver. Ka siis, kui laps sõidab kergliiklusteel, tuleb talle öelda, et kui see ristub autoteega, siis on mõistlik rattalt maha tulla. Antud juhul oli kergliiklustee olemas, kuid laps sõitis maanteel,“ ütleb ta.

Ta lisab, et laps on laps ja elementaarseid liiklusreegleid tuleb talle kogu aeg meelde tuletada.

„Tegelikult võiksime kõik olla tähelepanelikumad ja hoolivamad. Kui näha, et laps sõidab autoteel, siis tuleks talle öelda, et seal sõita ei tohi. Ise olen ka täiskasvanud ratturitele öelnud, et maantee kõrval on kergliiklustee ja seal on ohutum,“ räägib ta.

Politseileitnant ütleb, et last maanteel märgates võiks ka hoo maha võtta ja natuke kaugemalt temast mööduda.

„Politsei viib lapse surmaga lõppenud raske avarii üksikasjade selgitamiseks läbi põhjaliku uurimise, et mõista, mis täpsemalt nõnda pöördumatu ja traagilise tagajärjeni viis. Paraku ei too uurimine last tagasi ega leevenda tema lähedaste kaotusvalu,“ tõdeb ta.