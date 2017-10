Sotsiaalmeediakanalid Facebook ja Instagram on olnud täna USA, Euroopa ja Kanada osade kasutajate kontodele tehnilistel põhjustel kättesaamatud.

“Oleme teadlikud, et mõnedel inimestel on praegu Facebookile ja Instagramile ligipääsuga probleeme. Me töötame, et saada asjad normaalseks nii kiiresti kui võimalik,” ütles Facebooki pressiisik Reutersile.

Katkestusi monitooriv DownDetector.com näitas täna, et juhtumeid, kus inimesed teatasid veebikülje kasutamise probleemidest, oli üle 12 000.

50 protsenti inimesi teatasid, et neil oli probleeme sisselogimisega, 40 protsenti kaebasid, et neil oli totaalne infosulg, kümnel protsendil oli aga probleeme piltidega.