Gucci otsus tuleneb pikaajalisest suhtlusest rahvusvahelise karusnahavabaliidu Fur Free Alliance liikmetega Humane Society of the United States (HSUS) ja LAV. Liitu kuulub enam kui 40 loomakaitseorganisatsiooni, mis töötavad ühiselt karusnahakaubanduse peatamise nimel. Eestit esindab liidus MTÜ Loomus.

“Sotsiaalse vastutuse võtmine on üks Gucci põhiväärtustest ja me püüame ka edaspidi keskkonna ja loomade nimel paremini tegutseda. HSUS-i ja LAV-i abiga on Gucci järgmise sammu tegemisel põnevil ja loodab, et see aitab tõsta teadlikkust ja luua uuendusi, mis muudavad luksusmoetööstuse paremaks,“ ütles Gucci president ja tegevjuht Marco Bizzarri.