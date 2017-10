Tänaõhtune „Pealtnägija“ tõi päevavalgele tõsiasja, et hooldekodu võib vanurile või puudega inimesele rahalises mõttes kahjulikumgi olla kui üksi hakkama saamine. Kui nägemispuudega Agu hooldekodus ei elaks, maksaks riik tema abivahendite summast kinni 90 protsenti.

Agu armastab lugeda. Pime inimene võib raamatuid nautida täpselt kui nägijagi - tema lihtsalt kuulab audioraamatuid, mille tekst on peale loetud. Agu lemmikute hulka kuulub näiteks „Milleniumi“-sari. Agul on silmad haiged juba lapsepõlvest saati. Tugevate prillidega sai ta nooruspõlves hakkama, aga viimased kuus aastat on ta täiesti pime. Mälu nägijate maailmast on tal alles. Vahel näeb ta unes, et sõidab autoga.

Lugemismasin, mida Agu praegu kasutab, on oma aja üle elanud ja vaja oleks uut. Kui ta lugeri ostis, elas ta veel kodus ning pidi ise maksma vaid 10 protsenti selle maksumusest. Nüüd peaks ta uue masina enda raha eest ise ostma.