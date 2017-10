Charlottesville'i linn Virginia osariigis USA-s on viimasel ajal pingeliste meeleavalduste ja rahutute rassisuhete keskmes. Täna teatas FBI, et linna koolid peavad uksed sulgema, keegi koolihoonetest väljuda ei tohi.

Kohalik NBC29 uudistekanal kirjutab, et kõik koolid on lukus - välja minna ei tohi. FBI sai vihje, et keegi plaanib linna koolides tulistamist korraldada. Internetifoorumis ähvardusi teinud isik olevat imetlenud Las Vegase tulistajat Stephen Paddockit ning väljendas rahulolematus Charlottesville'is aset leidnud sündmustega.

12. augustil toimus Charlottesville'is paremäärmuslaste marss protestiks kindral Lee kuju eemaldamise vastu. Meeleavaldajate ja vastuprotestijate vahel läks pinge aga vägivaldseks, üks vastuprotestija sai surma, kui paremäärmuslasest noormees temast autoga üle sõitis. Sellest peale on linnas, kuid ka USA-s üleüldiselt taas eriti teravalt õhus rassipinged ning kokkupõrked eri maailmavaadete esindajate vahel.

Hetkel ei ole teada, kes on see isik, kes internetis ähvardusi tegi, samuti keeldutakse avaldamast, millises netiportaalis või foorumis ähvardused välja öeldi. Politsei patrullib Charlottesville'i koolide ümber. Kehalise kasvatuse tunnid ja vahetunnid peavad toimuma siseruumides. Kui mõni õpilane peab mingil põhjusel koolimajast väljuma, võib ta seda teha ainult koos täiskasvanuga.