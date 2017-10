„Vahel on kutsutud ERRi vaibale ja öeldud, et „Õnne 13s“ kasutati 18 korda sõna „kurat“ ning seal juuakse ka liiga palju – kuhu see kõlbab! Me oleme siis produtsent Raivo Suvistega seletanud, et vaatame nüüd ikka peeglisse: see ongi Eesti elu. Aga üldiselt saab Eestis lavastaja teha seda, mida ta tahab,“ kiidab Ain Prosa, kelle käe alt jõuavad praegu ekraanile seriaalid „Õnne 13“ ja „Kättemaksukontor“.

Teie olete ilmselt ainus lavastaja ja režissöör, kes on töötanud peaaegu kõikide eesti näitlejatega.

See võib isegi tõsi olla.

Palju neid näitlejad, kes pole mänginud „Õnne 13s“ ja „Kättemaksukontoris“ ikka olla saab?

„Kättemaksukontorist“, paraku, on kõik umbes neli korda läbi käinud. Jah, Ita Everile pole mul kahjuks olnud midagi pakkuda, aga meil oli teatris suhteliselt hea klapp ja küllap ta tuleks ka seriaali, kui mul oleks talle midagi sobivat. Sellise inimese juurde ma ju nutva vanaema rolliga ei lähe.