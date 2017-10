Ühelt poolt on meil ID-kaardi turvariskidest ja e-valimise keelustamise katsetest hoolimata terendamas e-hääletusrekord, mis justkui kinnitab inimeste huvi poliitika vastu. Me ei tea veel, milliseks kujuneb lõplik osalusprotsent ja mis peamine – kas esimese valimisõigusega 16-17aastased noored ikka kasutavad neile antud võimalust.

Seekord on valija elu tehtud väga keeruliseks, sest traditsiooniline parem- ja vasakerakondadeks jagunemine enam ei toimi. Raske on otsustada, kelle kasuks oma hääl anda, kui sama hästi kõik jõud, kel reaalne lootus Tallinna volikokku jõuda, lubavad enam-vähem samu asju. Eesti poliitika on üht nägu, ühtegi uut poliitilist jõudu pole tekkinud ega ole ka niipea ette näha. Erakonnad ei suuda meid kõnetada, kui pakuvad kommunaalpoliitika asemel kommunaalpornot.

Sarnased lubadused korduvad – sulgeme linnapoe, teeme linnahalli korda ja tõstame aastas kord makstavat pensionilisa alla kahe euro võrra kuus. Sellistele asjadele keskendumine tähendab aga, et nendel valimistel peateemat polegi. Eelnevalt näiteks toodud lubadused võtaksid linnakassast vaid murdosakese. Keegi pole aga rääkinud sellest, kuidas plaanitakse võimule tõustes kulutada suuremat osa linnaeelarvest. Võimalik, et see on olnud erakondade teadlik valik ja ega tegelikult niikuinii ettenähtud kulutused palju mänguruumi jätagi. Väiksemates omavalitsustes on pilt valijale loodetavasti selgem. Tallinnas toimuv on eriseisus veel sellegipoolest, et valimistulemus annab eelhäälestuse tulevasteks riigikoguvalimisteks – kas näiteks IRL jääb valimiskünnise taha või siiski mitte.

Nii taandubki valik isiklikule meeldimisele, olgu see siis erakond või konkreetne kandidaat. Just selle nimel on erakonnad ka pingutanud, pakkudes meile vastandumist, et oleks lihtsam valida. Kas aga on lihtsam, kui ühele korruptandile kutsub üles häält mitte andma teine korruptant või kui enam ei saa aru, mille poolest erinevad sotsid EKREst. Halb on seegi, et eestlased valivad Tallinnas oma, venelased aga oma volikogu ning poliitikud pole üritanudki leida mõlemat kõnetavat ühisosa.