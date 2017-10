Kreekakeelne sõna, mis märgistab inimest - „o anthropos“ άνθρωπος tähendas algselt teed üles, pilku üles, mehist ilmet. Sarnaselt Mart Raukase „Gordioni sõlme“ saadetele põimib autor oskuslikult Kreeka mineviku ja tänapäeva ning toob esile kaasaja probleemide sügavama olemuse. Kaasaja barbariseeruvas maailmas on üha raskem mõista, kes me tegelikult oleme. Kreeka kultuur on see peegel, millest me saame uurida, mida tähendab olla inimene.

Alates 13. oktoobrist on Tallinna TV eetris Mart Raukase kolmeosaline autorisaade „Kreeka elu“. Kaasaja kriisid on räsinud vana kultuurimaad Kreekat. Kuidas ajalooline kogemus aitab kreeklasi raskustele vastu panna? Milles seisneb elamise tarkus?

Esimeses saates on meie teejuhiks kreeka reporter-fotograaf Maro Kouri, kes viib meid Kreeka kriisi tuuma juurde. Kuigi elatakse Euroopa Liidus ning rahu tingimustes, oleks Kreekat tabanud justkui laastav majandus- ja ideoloogiline sõda. Mis sõda see on, mille tagajärjel veel hiljaaegu õitsenud Ateena on muutunud kodutute ja pagulaste pealinnaks? Uurime, mis asi on philoxenia ning kas külalislahkusel ja kaastundel on ratsionaalsed piirid? Saate lõpus külastame Ateena mererannal lagunenud betoonpunkris elavat kodutut professorit, kes on valinud küünik Diogenese naturalistliku eluviisi järgimise kaudu hingevabaduse tee.

undefined (Mart Raukas)

TEINE SAADE

Teises saates näeme, mis vormides kreeklasele omane võitlusvaim – agon - ilmutab ennast poliitilises heitluses. Kolonelide diktatuur ning sellest vabanemine on jätnud sügavad jäljed kreeklaste mällu. Kreeka reporter-fotograaf Maro Kouri viib meid Ateena Polütehnilise Instituudi campuse alale, kus Kreeka rahvas kunagi heroilise pingutusega oma riigi huntalt tagasi võitis. Kui vabad on aga kreeklased ning Kreeka täna? Kuidas võidelda hästi maskeerunud ning varjatud sõda pidava vaenlasega? Õigluse jalge alla tampimine toob sageli esile terrori ning vastupidi. Seda kinnitab ka 17. Novembri nimelise liikumise lugu.

undefined (MARO KOURI)

KOLMAS SAADE

Kolmas saade tutvustab erinevaid elustiile, mille juured ulatuvad antiikaega ning mida helleenid on endas äratanud keerulistel aegadel. Külastame sõltumatute inimeste küla Makrinitsas ja uurime, mis on tõeline sõltumatus - autarkia. Vestleme kaasaja epikuurlastega õnnelikust elust ning küsime miks me ei peaks kartma kannatusi ega surma? Mis asi on kefi – kreeklastele omane elurõõm, mis neid üle eluraskuste kannab.

undefined (Erakogu)

Kreeka elu kolm saadet: „Kriis“, „Vastupanu“, „Elutarkus“ on eetris Tallinna TV kanalil alates reedest, 13. oktoobrist algusega kell 20.15. Kordusena laupäeval kell 15.50, pühapäeval 13.35 ja esmaspäeval 12.25. Saade on mõeldud laiale vaatajaskonnale.

AUTORIST

Saadete autor Mart Raukas on Kreekas elav õppejõud, filosoof ning filmitegija. Tallinna TV-le on Mart Raukas varasemalt produtseerinud "Gordioni Sõlme" sarjast üheksa kultuurisaadet. Mart Raukas on Eestis vähetuntud edukas dokumentalist. Tema filosoofiline dokumentaalfilm „Parrhesia“ on saavutanud arvukalt rahvusvahelisi auhindu ning valitud maailma filosoofiapäeva diskussioonifilmiks Ateena ülikoolis.