Renessansiaja ühe kuulsaima kunstniku ja leiutaja Leonardo da Vinci maal „Salvator Mundi“ läheb novembris oksjonile. Maali väärtus on umbes 100 miljonit dollarit (85 miljonit eurot).

„Salvator Mundi“ on üks viieteistkümnest maalist, mille puhul on kindlalt teada, et tegu on meistri enda kätetööga ning see on viimane, mis on erakogus. Maal kuulub ühele vene oligarhile, kes on õnneks kunstiteose eest hästi hoolt kandnud.

Teost on sajandite jooksul mitu korda üle maalitud. Dianne Dwyer Modestini, restauraator, kes maaliga 2007. aastal töötas, kirjeldab oksjonimaja Christie's kodulehel, et kui mõistis, et tegu on ehtsa da Vinciga, hakkasid tal õnnest käed värisema. Maal oli varem niivõrd halvas seisukorras ja selle ehtsus nii kaheldav, et 1958. aastal müüdi see oksjonil vaid 45 naela eest.

„Salvator Mundi“ („Maailma päästja“) on Jeesuse portree, millel ta hoiab vasakus käes läbipaistvat kuuli ja parem käsi on ristatud sõrmedega tõstetud õnnistuse andmiseks.