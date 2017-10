Türgi näitab jälle hambaid, seekord eriti USA suunas. Kaks riiki on vastastikku peatanud paljud viisatoimingud, Türgi vahistas Ameerika saatkonna töötaja ning süüdistab USA-d endiselt selles, et viimane varjab Fethullah Güleni. Fethullah Gülen on islamivaimulik, kes elab Ühendriikides ning keda Türgi süüdistab 2016. aasta ebaõnnestunud riigipöördekatse korraldamises ja tema järgijaid terrorismis. Gülen eitab seda ja USA kehitab õlgu, sest neil pole piisavalt tõendeid, et meest välja anda. Ka on kahe riigi vahel hõõrumist kurdide küsimuse osas. USA toetab kurde, kes Süüria valitsusvägede vastu võitlevad, Türgi peab samu sõdureid terroristideks. Güleni tahaks Türgi aga ikka kangesti kätte saada, seega teatas Türgi president Recep Tayyip Erdogan teatas paar nädalat tagasi ühes kõnes, et oleks valmis Güleni Andrew Brunsoni vastu välja vahetama.

Kes on see Andrew Brunson? CNN kirjutab, et ta on Ameerika pastor, USA kodanik, kes töötas Izmiri linna ühes kirikus. Ta arreteeriti „rahvusliku julgeoleku kaalutlustel“ ning hiljem pandi talle süüks seotust Güleni liikumisega.

„Nemad nõuavad: „Andke meie pastor tagasi!“ No aga teate, teil on ka üks pastor. Andke tema meile tagasi, küll me siis teie oma ka tagasi anname,“ ütles Erdogan telekaamerate ees peetud kõnes. Washingtonis kergitas see avaldus ilmselt päris mitut kulmupaari. Kas tõesti võib härra Brunson olla vahi all lihtsalt selleks, et olla vahetuskaubaks?