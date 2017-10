Õhtud Zenicas ja Brüsselis jäävad meelde sõnaga õudne. Või häbiväärne. Nukker, kui pehmemalt öelda. Võidud Gibraltari üle olid korralikud, kuid ootuspärased. Ei midagi erilist peale fakti, et 6:0ni polnud me varem valiksarjas sauna kütnud. 0:0 viigid Küprose ja Kreekaga olid tublid tulemused (eriti viimane), ent emotsionaalse laengu asemel tekitasid pigem sportliku arutelu mängu taktikaliste nüansside üle.

Emotsionaalsele poolele vajutas pitseri ka tõsiasi, et pärast esimest nelja mängu oli selge: edasipääsu peale me ei mängi. Jah, pessimist võis nii arvata juba valiktsükli eel, ent kaotused Bosniale, Kreekale ja Belgiale kõnelesid konkreetselt, et uut imeturniiri sellest ei kujune.