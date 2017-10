Tervise Arengu Instituut kuulutas välja riigihanke, et osta kaks väikebussi mobiilsete kahjude vähendamise üksuste jaoks. Spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud bussidega jõuaksid välitööl käivad süstlavahetuspunkti töötajad abivajajateni seal, kus neid ka kõige rohkem liigub.

„Bussid on mõeldud narkootikume süstivatele inimestele vajalike abiteenuste kättesaadavamaks tegemiseks, sealhulgas HIVi ja teiste vere teel levivate nakkuste leviku tõkestamiseks ja üledoosisurmade vähendamiseks,“ ütles Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer „Näiteks saavad mobiilseid teenuseid külastada need, kelle asukoha lähedal statsionaarset keskust ei ole. Eestis on hinnanguliselt mitu tuhat narkootikume süstivat inimest, kes täna veel kahjude vähendamise teenuseid (süstlavahetus, nõustamine jne) ei kasuta ning mobiilse teenuse abil saame ka nendeni jõuda, nõustada ja ravile suunata.“

Mobiilne teenus tuleb lisaks olemasolevatele ja loodavatele kahjude vähendamise keskustele ja ka väljatööna toimuvale süstlavahetusele. Bussid hakkavad peatuma kokkulepitava graafiku alusel piirkondades, kus vajadus on kõige suurem. Nendeks on esmajoones Tallinna eri linnaosad ja Ida-Virumaa. „Plaanime teenust arendada koostöös tervishoiutöötajatega, et tulevikus pakkuda lisaks süstlavahetusele ja nõustamisele ka näiteks HIVi testimist, üledoosi puhul elu päästva ravimi naloksooni kasutamise õpetust, asendusravi ja muud. Esmajoones on aga oluline toimima saada süstlavahetus ja nõustamine,“ lisas Veimer.

Uued bussid koos muude kahjude vähendamise teenuste levikuga on TAI hinnangul mitte ainult vältimatu, vaid ka äärmiselt kiireloomuline küsimus. Septembri lõpu seisuga on Eestis sel aastal registreeritud 177 uut HIV juhtu. Mullu samal ajal oli uusi nakatunuid 163. Tõusuteel on ka narkootikumide üledoosist põhjustatud surmade arv. Augusti lõpu seisuga oli esialgsetel andmetel kokku 84 surmajuhtu, neist 52 Tallinnas. Ainuüksi augustikuu jooksul lisandus 21 üledoosist põhjustatud surma, millest enamus oli põhjustatud uutest fentanüüli analoogidest. Võrdluseks – terve eelmise aasta peale kokku põhjustasid narkootikumidest tekitatud üledoosid 114 surma.