Me kõik oleme elus mõnikord pidanud valetama. On aga mõningad olukorrad, kus mehed järjepidevalt naistele valetavad.

Need kümme on...

1. „Ma ei ole kunagi varem nii armunud olnud."

Kui sa just ei ole esimene naine tema elus, siis on ta ka varem armastanud.

2. „Sa meeldid mu sõpradele."

Kui mees räägib seda teie suhte alguses, siis tõenäoliselt tahab ta lihtsalt su tuju tõsta ja sind rõõmustada.

3. „Ma jäin magama."

See on esiti ehk armas vale, kuid tõenäoliselt ka kõige rumalam, sest enamasti tahavad mehed lihtsalt magada. Pole ju võimalik magada, kuid siis vastata naise sõnumile või kõnele, et sa jäid magama...

4. „Sa oled kõige kuumem ja kobedam naine."

See on tegelikult väga õige väide, sest kõik oleneb vaataja silmadest. Lisaks - mees tahab tõsta su enesekindlust ja olgem ausad - naistele meeldib seda kuulda!

5. „Mu eks on hull."

Ta võibki ju vabalt olla hull, aga asi võib olla ka selles, et ta on alles poolele teel eksist ülesaamisel.

6. „Ma armastan su perekonda."

Ta ehk küll ei vihka neid, kuid ka armastus on tõenäoliselt sobimatu sõna.

7. „Jah, sa võid kaasa tulla."

Kui su mees on sõpradega peole või baari minemas, siis tegelikult tahaks ta pigem veeta aega ainult oma sõpradega. Kõik vajavad vahel natuke privaatsust.

8. „Sa näed välja imeline!"

Loomulikult ta hindab sind ja su välimust, kuid isegi neil kordadel, kui oled meikimisega liiale läinud - ta kiidab sind ikka.

9. „Mu ema armastab sind!"

See on kõige lihtsamini tuvastatav vale, sest enamasti ei ole ükski ema rahul naisega, kelle ta poeg enesele valib.

10. „Ma kuulan sind."