Õhtuleht: Kuna mitmed ühiskonnagrupid on riigipea viimastest sõnavõttudest end solvatuna tundnud, siis milliseid eesmärke on president silmas pidanud, kui on ette võtnud käsitööliste ja nõukaajal kasvanute paikapanemise? Mida vastate Ene Ergma avalikule kirjale?

Taavi Linnamäe, vabariigi presidendi avalike suhete nõunik: Ma tänan selle lahke pakkumise eest. Loodan siiski, et kõik, kes lugesid mõlemal teie viidatud juhul ka teksti, mitte ainult ühte lausekatket, said aru ka sellest, mis kirjas oli. Kui teie siiras soov on asjas selgust tuua, siis ma usun, et vastavate mõtete (mitte vaid üksiku lausekatke) tervenisti äratrükkimine aitab kõige paremini veelkord neid mõtteid selgitada.

