Tema arvates tegi Eesti selle looga endale häbi maailma kirjandusteadlaste hulgas. „Me korraldasime nõiaprotsessi riigis, mida tuntakse Lotmani kodumaana. Ja poliitikuna on mul raske arvata heaks prokuratuuri tööd, mis veedab aega tegeldes otsast-peale-teada jamaga. Isegi kui eesmärgiks oli juriidilise uudishimu rahuldamine (et mida kohus asjast arvab?), siis pidi see soov saama esimese astme kohtus rahuldatud.“

Gräzin lisab, et edasikaebamine oli ebaintelligentsuse ja juriidilise väikluse ning pisikese mundriau astendamine ruutu ja kuupi. „Ja teate mis? Kõige hullem on see, et toimunu eest keegi ei vastuta,“ on juristist avaliku elu tegelane nördinud.

Kenderi kolleegidel on hea meel, et Talinna ringkonnakohus mõistis kirjanik Kaur Kenderi lapsporno valmistamise süüasjas õigeks. Küll teeb neile aga tuska, et sellele kaasusele nii palju aega ja maksumaksjate raha kulutati.

Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev ütles Õhtulehele, et tal on Kaur Kenderi õigeksmõistva otsuse üle hea meel. „Ma loodan, et Kaur Kender mõistetakse õigeks ja et õiguskaitseorganid saavad keskenduda tegelike pedofiilide püüdmisele,“ oli Aleksejevi kommentaar lühike ja preisilikult asjalik.

Kultuurieugeeniku ja publitsisti Mihkel Kunnuse arvates tuleb seda kaasust vaadates kindlasti silmas pidada, et head lahendust siin ei olegi, sest mis tahes tulemuse kriitka on väga lihtne, kui ei võeta arvesse alternatiive. „Küsimus, kas tegu on kirjandusega, pole relevantne, sest kirjandus ei ole kohtu asi. Kohtu asi on see, kas tegu on asjaga, mis läheb lapspornot valmistamist keelava paragrahvi alla. Olen siin nõus nende ekspertidega, kellele viitas ka õigeks mõistva otsuse teinud kohtunik, see tähendab, ei ole. On väga halb, et selline tekst ilmus, on väga halb, et seda levitati, on väga halb, et see läks kohtusse, on väga halb, et esialgne otsus edasi kaevati,“ arvab publitsist.