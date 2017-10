Vaid paar päeva tagasi internetiavarustesse paisatud „Star Wars: The Last Jedi“ uhiuus, järjekorranumbriga teine treiler paljastas käesoleva aasta detsembrikuus linastuva fantaasiaulmeka kohta nii mõndagi uut ja/või tähelepanuväärset. Järgnevalt toome välja mõned huvipakkuvamad seigad.

Armasta või vihka, ent üks on kindel – „Star Wars“ on oma koha filmikunsti ajaloos auga välja teeninud ning kuigi Disney on juba eos lubanud anda endast kõik, et too universum (iga-aastaste väljalasetega) võimalikult kiirelt võimalikult igavaks muuta, tekitab uue „Tähesõdade“ filmi treiler jätkuvalt elevust.

Printsess Leia saatus

2017. aasta detsembris pidi maailm olema tunnistajaks valusale kaotusele, sest suri „Star Warsi“ filmides printsess Leia rolli poolest tuntud Carrie Fisher. „Star Wars: The Last Jedi“ stseenid said näitlejannal enne surma küll üles filmitud, ent algselt oli printsess Leia roll filmiseeria üheksandas episoodis üpriski tähtsaks planeeritud. Nüüd on lubatud, et näitlejannat „Rogue One“ filmi võtteid (ehk näitlejate digitaalset elustamist) kasutades järgmises filmis tagasi ei tooda, mis omakorda tähendab, et tõenäoliselt saame Leiaga tänavuses filmis hüvasti jätta ning, nagu treiler vihjata üritab, võib selle taga peituda ei keegi muu kui tema poeg, Kylo Ren.

Kapten Phasma tähetund

Üks filmi „Star Wars: The Force Awakens“ väiksemaid tõmbenumbreid oli kapten Phasma tegelaskuju, seda vähemalt enne filmi ilmumist. Kui linateos aga kohale jõudis, sai kõikidele peale lõputiitreid selgeks, et „Game of Thronesi“ staari Gwendoline Christie poolt kehastatud range olemisega stormtrooperite ülemus oli filmis nähtaval vaid paari minuti jagu ning stseenides, kus ta üles astus, ei suutnud ta suurt midagi korda saata. Uues filmis asub ta aga enda käsu alt jooksu pannud Finniga arveid klaarima ning võib ainult loota, et sel korral lastakse kroomitud kiivriga naissõduril pisut rohkem särada.

Jälle sama film, mis enne?

Kuigi „Star Wars: The Force Awakens“ oli üsnagi nauditav lõbusõit, töötas ta eelkõige seetõttu, et kopeeris seeria esimese filmi elemente üpriski julgelt. Vähemalt uue treileri põhjal otsustades tundub, et ka „The Last Jedi“ ei julge just väga originaalseks minna. Tagasi on nii suured elajalikud AT-AT (või, nende erinevaid jalgu arvesse võttes, antud klassi kuuluvad, ent uued) sõjamasinad, värskelt enda võimete olemasolekust teada saanud jedi õpetamine, tema halvale teele meelitamine... Muidugi ei puudu ka ülejäänud tuttavlikud elemendid nagu valgusmõõgad, kosmoselahingud ning täpselt see sama tehnoloogia, mida juba aastakümneid (kui mitte sadu) kasutatud on.