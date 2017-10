Põhja-Iirimaal on 43aastane naine abielus oma koer Henryga, kuna imetleb neljajalgse muretut hoiakut ning hindab tema lojaalsust.

Vabakutselise balsameerijana töötav Wilhelmina Morgan Callaghan sõnab, et Henry on tema jaoks ideaalne, kirjutab Daily Mail. Paari kaheksandal pulma-aastapäeval nimetab naine oma abikaasat kuningaks. Wilhelmina kiidab koera lojaalsust ja tuge, mida ta on tundnud mitme kriisi ajal.

„Abiellusime 2009. aastal, mil asjad polnud kiita,“ rääkis naine. „Kaotasin oma töö surnukuuris, mu kodus oli üleujutus. Kuid Henry on olnud suurepärane, ta on nii lojaalne! Kutsun teda nimega Ri, mis tähendab galeegi keeles kuningat.“

Wilhelmina adopteeris Henry aastaid tagasi ühelt oma tuttavalt. Inspiratsiooni abiellumiseks sai ta aga internetist. „Nägin midagi sarnast veebis ja mõtlesin, et see oleks imeline. Ma pole kindlasti ainus, kes on loomaga abielus. Näiteks sõlmis üks naine liidu oma mõlema kassiga, teine daam Austraalias naitus aga maoga,“ rääkis punapäine iirlanna.