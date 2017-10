Endine lapstäht Lindsay Lohan on häbistatud megaprodutsent Harvey Weinsteini kaitseks sõna võtnud.

Mitmed naised on ajakirjanduses rääkinud, kuidas Hollywoodi mogul Weinstein on neid seksuaalselt ahistanud. Näitlejanna Asia Argento väitel vägistas produtsent teda, kui ta oli 21aastane. Kuid Lohan (31) teatas nüüdseks kustutatud Instagrami postituses, et tal on Weinsteinist hale.

„Minu meelest pole see õige asi, mis praegu toimub,“ ütles näitlejatar videopostituses. Teises nüüdseks kustutatud klipis utsitas Lohan Weinsteini seaduslikku abikaasat oma mehele toeks olema. Briti moekunstnik Georgina Chapman, kes on Weinsteiniga kümme aastat abielus olnud, teatas äsja, et jätab mehe maha.

„Minu meelest peaks Georgina seisukoha võtma ja oma abikaasale toeks olema. Ja mulle pole Harvey midagi kurja teinud. Oleme koos mitu filmi vändanud ja minu arvates võiksid nüüd kõik sellele asjale punkti panna. Nii ei tohi.“