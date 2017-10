Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev ütles Õhtulehele, et tal on Kaur Kenderi õigeksmõistva otsuse üle hea meel. „Ma loodan, et Kaur Kender mõistetakse õigeks ja et õiguskaitseorganid saavad keskenduda tegelike pedofiilide püüdmisele,“ oli Aleksejevi kommentaar lühike ja preisilikult asjalik.

„Kui see asi juba kohtusse jõudis, siis oleks optimaalseim olnud see, et prokuratuur oleks esialgse lahendusega piirdunud. Kenderi õigeksmõistmises polnud midagi meeliülendavat, sest see maksis ju ka maksumaksjale kena kopika, aga tema süüdimõistmine oleks olnud igatpidi veel hullem. Ja edasikaebamine on väiklane ja pahatahtlik.“

Kunnusele väga meeldiks, kui reaalse võimu kandja – antud juhul siis prokurör – oleks süüdistatust suurelisem, kuid ka Kender tegi maksimumi, et selline professionaalne ja inimlik suurelisus võimalikult raskeks teha.

„Küsimus, kas tegu on kirjandusega, pole relevantne, sest kirjandus ei ole kohtu asi. Kohtu asi on see, kas tegu on asjaga, mis läheb lapspornot valmistamist keelava paragrahvi alla. Olen siin nõus nende ekspertidega, kellele viitas ka õigeks mõistva otsuse teinud kohtunik, see tähendab, ei ole. On väga halb, et selline tekst ilmus, on väga halb, et seda levitati, on väga halb, et see läks kohtusse, on väga halb, et esialgne otsus edasi kaevati,“ arvab publitsist.

Tema arvates tegi Kender küll seda kirjutades maailma veidi halvemaks kohaks, aga kui teda seaduse jõuga karistada, siis see teeks oma õiglases karistusjanus omakorda maailma veelgi halvemaks kohaks.

„Üks tänapäeva filosoof määratles kurjust kui valmisolekut olla ise kahjustatud selle nimel, et teine saaks kahjustatud. Kenderi kohtulik karistamine olekski kurjus. Seevastu enese kahjustamine selle nimel, et maailm saaks paremaks kohaks, on miski, mille arendas absoluudini meie kultuuri suurim ikoon - Jeesus Kristus. Olgu, see võrdus on nüüd selgelt liiast, sestap viitaksin parem Tarmo Jüristo hiljutisele ERRi päevakommentaarile, mille lühikokkuvõte oleks „Väärtused on väärtused ainult siis ja ainult seeläbi, kui me jääme neile kindlaks ka siis, kui see on raske, ebamugav ja valuski.“ Kenderi kaasus on seda sõnavabaduse seisukohalt. Ta tegi meile sõna- ja kunstivabaduse kaitsmise eriti ebameeldivaks ja vastikuks, aga siiski tuleb siin jääda truuks sõnavabadusele, truuks kunstivabadusele. Kuigi see on antud juhul raske ja ebamugav. Ja on,“ võtab Kunnus oma seisukoha kokku.