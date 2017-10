Seriaal „Imelaps Malcolm“ („Malcolm in the Middle“) oli 2000ndate alguses üks populaarsemaid teleseriaale. Peategelane Frankie Muniz on terve elu vaeva näinud, et Malcolmi rolli varjust välja pääseda, kuid nüüd on juhtunud nii, et ta ei mäleta üldse, et ta seal seriaalis mänginud oleks.

„See teeb mind veidi kurvaks, et asjad mulle meelde ei tule. Tõde on see, et ma lihtsalt ei mäleta paljut. Tundub, nagu see ei olekski mina olnud. Mul ei ole sellega seoses mingeid negatiivseid tundeid…ma lihtsalt ei mäleta!“ tunnistas näitleja.

„Imelaps Malcolm“ oli eetris 2000-2006 aastal. Munizi sõnul ei ole tal üldse mälestusi sellest, et ta sarjas osalenud oleks.

„Minu mälestus seriaalis olemisest põhineb vaid selle episoodide vaatamisega. Mu ema oli minuga, kui me „Malcolmit“ filmisime ja ta vahel meenutab seal juhtunut, reisidel käimist või suuri üritusi, mida võiks eeldada, et ma mäletan, aga need lood on minu jaoks iga kord nagu täiesti uued,“ tunnistab ta.

Lisaks näitlemisele on Muniz rallisõitja ning ta on üle elanud mitmeid tõsiseid õnnetusi. Kuigi rallisõit on ohtlik spordiala, ei tea Muniz päriselt, mis tema mälukaotuse põhjustajaks olla võib.

„Ma ei tea, mis seda põhjustab. Ma ei ole seda uurinud. Mu aju on lihtsalt selline, seega ma eeldasin, et see on normaalne. Ma ei arvanud, et ma peaks Emmydel käimist mäletama,“ tõdeb Muniz.

„Mu elu, alates sellest, kui ma olin kaheksa-aastane kuni praeguseni on olnud peatusteta…võib-olla on see seetõttu, et mul on nii palju mäletada,“ arvab ta.

Uskumatuna tundub ka see, et Muniz ei ole probleemiga käinud ühegi arsti juures. „Ma ei ole arsti-inimene. Iga kord, kui arstile lähen ütlevad nad mulle lihtsalt, et ma olen hull,“ naerab ta.

Õnneks on Munizil andunud tüdruksõber, Paige Price, kes aitab Munizil asju mäletada, pidades ta jaoks päevikut.

Seriaalis „Imelaps Malcolm“ mängis Malcolmi isa „Breaking Bad“ staar Bryan Cranston, kes lohutas Munizit, öeldes, et ta ei pea mälukaotuse pärast muretsema.