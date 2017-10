Videol on näha, kuidas mehe käed on tööd täis, kui mänedžer töölisele selja tagant läheneb.

Costa Coffee mänedžer uskus, et sattus peale eneserahuldusega tegelevale alluvale, kuid tegelikult puhast mees kõigest kohvikannu.

Jade uuris Chrisilt, et mida too teeb. Ülemuse suunas pööranud mees märkas, et Jade`i nägu tõmbub punaseks.

Tänu agarale puhastustehnikale ja veebis ringlevale videole on 20-aastane Chris saanud palju tähelepanu ja meelaid pakkumisi meeste poolt.

25-aastane Jade ja Chris võtavad juhtunut huumoriga ja jätkavad koostööd.