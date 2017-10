Kohtuarst kinnitab, et 64-aastase Stephen Paddocki ajus ei esinenud mingeid kõrvalekaldeid normaalsusest, vahendab New York Post. See süvendab veelgi mehe lähedaste segadust, miks pealtnäha mõistlik mees julma veretöö korda võis saata.

Toksikoloogiatestide tulemused pole veel tulnud, kuid Stephen Paddocki aju oli nagu iga täiesti terve ja normaalse inimese oma. „Kõik see, mida arvasime, et võime äkki leida, mitte midagi pole me leidnud,“ rääkis šerif Joe Lombardo. „Me ei pruugi kunagi teada saada, miks ta seda tegi,“ tunnistab šerif.

Tulistaja aju uurimine oli ka Paddocki venna Ericu soov, kes oli veendunud, et ajust leitakse kasvaja või muu tõend sellest, et mõrvar ei olnud päris terve inimene. Miks peaks jõukas mees, kes kunagi mingeid vägivaldseid mõtteid ei väljendanud, midagi sellist tegema, imestavad Paddocki lähedased. Ta ei olnud ka võlgades. „Kui Steve suutis midagi sellist teha, siis oleme omadega kaelani s**as, sest sealt lihtsalt ei ole midagi leida,“ kommenteerib šokis Eric Paddock, viidates sellele, et nii võib mõrvariks muutuda ükskõik kes. „No näidake mulle kedagi, kes oleks nagu tema ja teeks midagi sellist.“

Lähedaste lootused on toksikoloogiauuringutel, sest Paddock tarvitas diasepaami, ravimit, mis võib inimese agressiivseks muuta. Teadaolevalt võttis Paddock seda siiski vastavalt arsti ettekirjutusele vaid ühe tableti päevas.

1. oktoobril tulistas 64-aastane Stephen Paddock Mandalay Bay hotelli aknast kontserdikülastajaid, kes osalesid Harvest Route 91 muusikafestivalil. 59 inimest hukkus ja 489 sai viga. Mõrvar sooritas hotellitoas enesetapu.